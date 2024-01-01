Поисковики Челябинской области рассказали подробности о спасении пермских туристов из зоны затопления Людей вывезли в населённый пункт, откуда они смогли самостоятельно добраться до дома Поделиться Твитнуть

Группа "Поисково-спасательная служба Челябинской области" ВКонтакте

Представители поисково-спасательной службы Челябинской области рассказали, как спасали туристов на берегу реки Юрюзани, которые застряли из-за резкого подъёма воды после обильных дождей. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Спасатели пояснили, что резкий подъём воды начался ночью, а всех туристов, включая пермяков, удалось эвакуировать.

«Из Перми было 30 человек, включая двух детей. Это одна группа. Она была официально зарегистрирована в МЧС», — пояснили в поисково-спасательной службе.

В ведомстве отметили: всех туристов предупреждали о подъёме воды накануне, когда спасатели объезжали берега. Их просили переставить палатки на возвышенность. После этого группа спасателей из 14 человек эвакуировала людей. Путешественников вывозили на спецтранспорте в населённый пункт, откуда они могли уже отправиться дальше самостоятельно.

После того, как операция по спасению была закончена, большая часть туристов уехала на автобусах, среди них могли быть пермяки.

Как отмечают в ведомстве, очень важно, чтобы группы регистрировались перед тем, как отправляются на сплав или в пеший поход. С зарегистрированными путешественниками постоянно держат связь, и это помогает оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Напомним, туристы из Перми застряли в затопленных районах Челябинской области на берегу Юрюзани 29 июня. В связи с сильными дождями, которые принёс циклон, река вышла из берегов и отрезала нескольким группам дороги к турбазам. За три дня в регионе местами выпало 80-178% осадков.

Ночью была организована эвакуация туристов, работы не прекращались почти сутки. К вечеру 30 июня с затопленных участков вывезли все группы. В общей сложности 14 спасателям на автомобилях повышенной проходимости удалось эвакуировать с опасной территории 213 человек, в том числе 19 детей.

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