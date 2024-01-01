Алёна Бронникова Пермяки застряли в затопленных районах Челябинской области За три дня в регионе выпало до 178% месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Группа "Поисково-спасательная служба Челябинской области" ВКонтакте

Туристы из Перми 29 июня застряли в затопленных районах Челябинской области на берегу Юрюзани. В связи с сильными дождями, которые принёс циклон, река вышла из берегов и отрезала нескольким группам дороги к турбазам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Челябинский ЦГМС, за три дня в регионе местами выпало 80-178% осадков.

«В минувшие выходные спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС провели масштабные работы по оказанию помощи туристам, оказавшимся в затопленных районах на берегу Юрюзани. Резкий подъём воды начался ночью, отрезанными от дорог в районе турбазы "Серебряный ключ", "Песчаная коса" оказались группы из Челябинской, Самарской областей, городов Тольятти, Ижевск, Пермь», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели Усть-Катавского отряда ещё вечером обследовали берега Юрюзани, где чаще всего любители водного туризма организовывают ночные стоянки. Об ухудшении погоды были предупреждены все группы.

Ночью была организована эвакуация туристов. Работы не прекращались почти сутки. К вечеру 30 июня с затопленных участков были вывезены все группы. В общей сложности 14 спасателям на автомобилях повышенной проходимости удалось эвакуировать с опасной территории 213 человек, в том числе 19 детей.

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