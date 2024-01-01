В Перми работа кафе и хостела «Дом Демидовых» полностью остановлена Здание не подключили к коммуникациям, владельцы требуют от приставов принять меры Поделиться Твитнуть

Дом Демидовых

Алиса Окулова

Компания «ТехПромАвтоматика» (ТПА) вышла в суд с иском об отмене решения об обеспечительных мерах в отношении кафе и хостела «Дом Демидовых», которые находятся в историческом здании Перми по ул. Ленина, 46а. Этот особняк технологически подключён к сетям здания по ул. Газеты «Звезда», 20, собственником которого является ТПА.

Как стало известно «Новому компаньону», суд оставил решение в силе: ООО «ТехПромАвтоматика» не имеет права отключать ресурсы ООО «Дом-пекарня Демидовых» до рассмотрения дела, которое назначено на 7 сентября этого года.

На 26 июля ТПА не исполнило судебное решение, хотя первый суд об обеспечительных мерах состоялся ещё 12 июля. На данный момент в здании по ул. Ленина, 46а нет горячего и холодного водоснабжения, также частично отключено электричество (работает резервный кабель).

В связи со сложившейся ситуацией руководство «Дома Демидовых» направило исполнительный лист в ФССП, потребовав от «ТехПромАвтоматика» немедленно исполнить решение суда. Несмотря на ежедневные обращения к приставам, определение суда не исполнено до сих пор.

«Работа кафе «Дома Демидовых» и хостела по ул. Ленина, 46а полностью остановлена. По распоряжению директора ООО «ТехПромАвтоматика» Курганского Евгения Васильевича остаётся перекрыт проезд к запасному входу в здание. Кухня перенесена на ул. Осинскую, 19. Магазин по ул. Ленина, 46а работает в формате to go», — рассказали «Новому компаньону» владельцы кафе и хостела.

Напомним, историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» по ул. Ленина, 46а, в котором находятся кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», 13 июля отключили от водоснабжения. Все коммуникации заведены в особняк от здания по ул. Газеты «Звезда», 20 и предоставляются по договору возмещения затрат. В начале года собственником этого здания стала ТПА.

Новый владелец 1 июля направил в "Дом Демидовых" официальное уведомление об отключении всех ресурсов с требованием не использовать оборудование ТПА для подключения к сетям и заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. При этом технической возможности для этого у здания по ул. Ленина, 46а нет. Поэтому владельцы кафе уведомили ТПА, что готовы выполнить требования, и попросили предоставить время, однако собственник сетей потребовал подписать допсоглашение об увеличении затрат на содержание теплового узла и возможности изменения суммы по усмотрению собственника.

Руководство «Дома Демидовых» не согласилось на эти условия и обратилось в арбитражный суд для установления права пользования спорным узлом. В требованиях были заявлены обеспечительные меры, согласно которым «Техпромавтоматика» не имеет права отключать истца до момента принятия решения судом. Судья удовлетворил ходатайство.

Несмотря на это, ТПА отключила водоснабжение, объяснив это решение необходимостью ремонтных работ. Сроки при этом не были указаны. Кроме того, по указанию руководства ТПА сотрудникам кафе отрезали доступ к зданию со стороны служебного входа, перекрыв проезд, через который осуществляется погрузка и выгрузка товаров.

Более недели назад по факту препятствования поставки коммунальных ресурсов «Дому Демидовых» пермские антимонопольщики начали проверку. Пермское УФАС подозревает владельца здания, в котором расположены так называемые «транзитные» коммуникации, в незаконном препятствовании передачи ресурсов потребителю. Юрлицо могут оштрафовать на 1 млн руб., а должностных лиц дисквалифицировать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.