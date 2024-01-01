Алёна Бронникова Пермское УФАС заинтересовалось отключением «Дома Демидовых» от коммуникаций С виновного лица могут взыскать штраф до 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС организовало проверку по факту препятствования поставки коммунальных ресурсов кафе и хостелу «Дом Демидовых», которые находятся в историческом здании Перми по ул. Ленина, 46а. Особняк технологически подключён к сетям здания по ул. Газеты "Звезда", 20, собственником которого является ООО «Техпромавтоматика» (ТПА).

Известно, что собственник сетей произвёл самовольное прекращение транспортировки коммунальных ресурсов «Дому Демидовых». При этом в историческом здании нет технологической возможности прямого подключения к ресурсоснабжающим организациям.

«Пермское УФАС подозревает владельца здания, в котором расположены так называемые "транзитные" коммуникации, в незаконном препятствовании передачи ресурсов потребителю. Если поведение ТПА будет признано незаконным, организации грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ, предусматривающим наказание в виде штрафа до 1 млн руб. для юридических лиц, дисквалификацию до трёх лет — для должностных лиц», — рассказали в ведомстве.

Напомним, историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» по ул. Ленина, 46а, в котором находится кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», 13 июля отключили от водоснабжения. Все коммуникации заведены в особняк от здания по ул. Газеты «Звезда», 20 и предоставляются по договору возмещения затрат. В начале года собственником этого здания стала ТПА.

Новый владелец 1 июля направил в Дом Демидовых официальное уведомление об отключении всех ресурсов с требованием не использовать оборудование ТПА для подключения к сетям и заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. При этом технической возможности для этого у здания по ул. Ленина, 46а нет.

Владельцы кафе уведомили ТПА, что готовы выполнить требования, и попросили предоставить время, однако собственник сетей потребовал подписать в таком случае допсоглашение об увеличении затрат за содержание теплового узла и возможности изменения суммы по усмотрению собственника.

Руководство «Дома Демидовых» не согласилось на эти условия и обратилось в арбитражный суд для установления права пользования спорным узлом. В требованиях были заявлены обеспечительные меры, согласно которым «Техпромавтоматика» не имеет права отключать истца до момента принятия решения судом. Судья удовлетворил ходатайство.

Несмотря на это ТПА отключила водоснабжение, объяснив это решение необходимостью проведения ремонтных работ. Сроки при этом не были указаны. Кроме того, по указанию руководства ТПА сотрудникам кафе отрезали доступ к зданию со стороны служебного входа, перекрыв проезд, через который осуществляется погрузка и выгрузка товаров.

В данный момент кафе-пекарня «Дом Демидовых» работает в ограниченном режиме, а работа хостела остановлена полностью. Рассмотрение дела в суде назначено на 9 сентября. Руководство «Дома Демидовых» беспокоится, что весь многолетний труд может рухнуть, и проекту придётся переезжать на другую площадку.

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