Алёна Морозова Близких людей известных пермяков атакуют мошенники Злоумышленники действуют от имени сотрудников «Википедии» Поделиться Твитнуть

Родственников и доверенных лиц известных пермяков донимают телефонные мошенники, которые представляются редакторами «Википедии». О таких случаях, в частности, рассказала журналист «Нового компаньона» Юлия Баталина, дочь известного переводчика, лауреата Строгановской премии Александра Грузберга. Её уже дважды звонили неизвестные, которые, представившись редакторами «Википедии», требовали подтвердить код из смс или из электронной почты якобы для внесения изменений в статье «Википедии», посвящённой Александру Грузбергу.

По логике мошенников, герой статьи в «Википедии» является её владельцем, поэтому его доверенное лицо должно предоставить доступ к редактированию этой статьи. При этом злоумышленники ссылаются на решение Роскомнадзора: якобы ведомство требует внесения изменений в текст статьи. Для доступа к редактированию мошенники требуют подтвердить код из смс или перейти по ссылке в электронной почте.

Предположительно, следствием этих действий станет смена пароля доступа в личном кабинете не сайте Госуслуг. Подтвердить это предположение, к счастью, Юлия Баталина не может: она не стала следовать указаниям мошенников.

Ранее подобному «разводу» подверглась продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева, которая тоже проявила бдительность и жертвой мошенничества не стала.

Кроме того, как уже сообщалось, мошенники звонят пермякам от имени районных поликлиник или министерства здравоохранения.

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