Продюсер писателя Иванова едва не стала жертвой мошенников С Юлией Зайцевой связался «редактор Википедии» Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева рассказала, что чуть не стала жертвой мошенников, которые попытались получить доступ к её электронной почте. Для этого ей позвонил неизвестный мужчина, представившись редактором Википедии, и сказал, что в статью «Алексей Иванов» на сайте проекта кто-то внёс некорректные изменения с использование нецензурной лексики. В связи с этим редакция платформы обратилась к Зайцевой якобы для проверки фактов, изложенных в статье.

В то же время продюсера писателя насторожило, что сайт готов предоставить ей эксклюзивный доступ к статье об Иванове для редактирования, так как «это противоречит народной политике Вики, когда каждый может участвовать в создании статей».

Чтобы настроить персональный доступ, «редактор» попросил Зайцеву включить камеру и демонстрацию экрана, а потом ей прислали ссылку, по которой предложили установить на телефон приложение. С него якобы можно зайти в кабинет. Перед переходом по ссылке мессенджер предупредил об опасности.

«Редактор тут же придумал какое-то объяснение, что, мол WhatsApp всегда блокирует такие ссылки, поэтому я просто должна отклонить блокировку. Вот здесь я насторожилась и решила посоветоваться с нашим системщиком. Редактору сказала, что пришла моя машина и предложила связаться позже. Но он почему-то очень настаивал завершить всё немедленно. Я отказалась. Тогда он предложил хотя бы открыть почту и проверить, пришёл ли мне код для входа в личный кабинет. Я открыла, увидела код и тут же поняла, что мой собеседник его тоже видит, потому что включена демонстрация моего экрана. Я тут же прервала звонок и снова попыталась открыть почту. Меня выбросили из системы и потребовали пароль. Я ввела свой пароль, но он оказался недействительным», — рассказала Зайцева.

«Редактор» запросил код, который пришёл на телефон Зайцевой, подсмотрел его на экране и сменил пароль её почты, однако она быстро сообразила, что к чему, и нажала «забыли пароль». После этого на мобильный пришёл уже новый код, и женщина поменяла пароль.

«Когда я зашла в почту, увидела сообщение, что 3 минуты назад кто-то уже менял пароль. Я чудом успела предотвратить развод», — пояснила Зайцева, призвав всех быть внимательными и не включать демонстрацию экрана, если звонят незнакомцы.

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