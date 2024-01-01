Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяков предупредили о новых видах телефонного мошенничества Поделиться Твитнуть

Правления ТСЖ и администраторы рабочих сетей госучреждений начали рассылать в Прикамье предупреждения о новых видах телефонного мошенничества.

Мошенники звонят якобы из поликлиник и приглашают пройти диспансеризацию либо флюорографию, после чего просят подтвердить код из СМС. Код приходит с сайта Госуслуг — это запрос на смену пароля в личном кабинете. После подтверждения кода мошенники получают доступ в личный кабинет, а его истинный владелец этого доступа лишается.

Другой вид мошенничества — звонки с сообщением о необходимости смены полиса обязательного медицинского страхования. При этом мошенники предлагают скачать и заполнить приложение якобы Минздрава РФ. Вместо приложения Минздрава на устройство пользователя скачивается банковский троян, который начинает скачивать деньги с банковского счёта. На самом деле полисы ОМС у всех являются бессрочными и в обмене не нуждаются.

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