Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Строгановские премии вручены в 19-й раз Пермское землячество посвятило свой съезд 300-летию родного города Поделиться Твитнуть

Фото: Олег Воробьев

В Пермском Театре-Театре 11 июня прошёл съезд Пермского землячества — общественной организации, объединяющей выходцев из Перми, живущих в Москве. Обычно съезды проводятся в столице, но на сей раз событие стало частью пермской повестки, поскольку органично встроилось в программу 300-летия Перми.

С 2005 года Пермское землячество вручает пермякам, прославившим свой город, Строгановскую премию, зарекомендовавшую себя как самую престижную и в то же время самую демократичную премию региона. В нынешнем году вручение прошло в новом формате: из всех номинантов был сформирован шорт-лист — по три претендента в каждой номинации, и лишь во время церемонии стали известны имена лауреатов.

В номинации «За высокие достижения в спорте» победу одержал Александр Алымов, основатель и руководитель спортивных школ по киокушин в Пермском крае.

«За высокие достижения в области культуры и сохранении культурного наследия Прикамья» был награждён Александр Грузберг, переводчик, лингвист, кандидат филологических наук.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» был отмечен Алексей Блюмин, начальник штаба студенческих отрядов.

«За высокие достижения в науке и технике» премию получил Владимир Стрельников, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института технической химии УрО РАН.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» премия досталась Владимиру Ломаеву, генеральному директору АО «Пермский завод «Машиностроитель».

В номинации «За честь и достоинство» премия была вручена заведующей приёмным отделением Пермской краевой клинической инфекционной больницы, участнику ликвидации вспышек инфекционных заболеваний Юлии Шипковой.

Победителей приветствовали со сцены губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, глава Перми Алексей Дёмкин, председатель Пермского землячества Андрей Кузяев, депутат Государственной думы Игорь Шубин, директор Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов, академик Валерий Черешнев. С видеообращениями выступили заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев и наследница рода Строгановых баронесса Элен де Людингаузен.

В финале церемонии весь зал подпевал гимн Перми, сочинённый и исполненный Андреем Ширманом, он же DJ Smash.

Подробный репортаж о Строгановской церемонии читайте в «Новом компаньоне» 20 июня.

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