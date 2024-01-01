Зарина Ситдикова Производитель батончиков KitKat опроверг возобновление работы в Перми В компании назвали это спекуляцией на рынке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Нестле Россия» опровергла появившуюся в СМИ информацию о возобновлении производства шоколадных батончиков KitKat в Перми, назвав это спекуляцией на рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.

Ранее о планируемом восстановлении производственного процесса на предприятии рассказал «Царьград». Издание поделилось сведениями от источника в компании.

Как писал «Новый компаньон», «Нестле Россия» заявила о приостановке выпуска шоколадной продукции под брендами KitKat и Nesquik весной 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. Весь штат работников предприятия был отправлен в простой.

Пермский филиал, где было организовано единственное в РФ производство KitKat, начал работу только в феврале прошлого года. Предприятие приступило к изготовлению батончиков Goodmix взамен ушедшему бренду. А вместо какао Nesquik фабрика начала выпускать продукцию под названием «Хрутка».

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