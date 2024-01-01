В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Вадима Осетрова Поделиться Твитнуть

Вадим Осетров / фото: vk.com/ordaadm

В зоне специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик при выполнении боевой задачи погиб житель Ординского муниципального округа Пермского края Вадим Осетров. Как уточнили в местной администрации, это случилось 23 мая 2024 года. Обстоятельства гибели не приводятся.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Похороны бойца прошли 22 июля в селе Медянка. Прощание было организовано в местном доме культуры.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции 7 июля 2024 года при выполнении боевой задачи погиб житель Сивинского муниципального округа Прикамья Алексей Карандашов. Ему было 40 лет. Церемония прощания с военнослужащим состоится 24 июля в с. Серьгино. Начало в 11:00.

А сегодня, 23 июля, в посёлке Нижний Лух похоронят погибшего 25 мая при выполнении специальных задач в населённом пункте Очеретино Ясиноватского района ДНР жителя Добрянского городского округа Юрия Даньшина.

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