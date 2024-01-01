Алёна Бронникова В Пермском крае простятся с погибшим на СВО жителем Добрянского округа У Юрия Даньшина остались родители и дочь Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Добрянского городского округа Юрий Даньшин. Власти муниципалитета выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Сегодня стало известно о гибели ещё одного нашего земляка — Даньшина Юрия Владимировича. Погиб 25 мая 2024 года при выполнении специальных задач в населённом пункте Очеретино Ясиноватского района ДНР в ходе специальной военной операции», — сообщается на странице администрации Добрянского ГО ВКонтакте.

Юрий родился в 1975 году в Чёрмозе Ильинского района Пермской области. В 1985-м переехал с родителями в Верхнечусовские Городки, а в затем — в п. Нижний Лух, где получил полное среднее образование. В 1993 году окончил Пермское речное училище по специальности моторист-рулевой. Срочную военную службу проходил в звании мичмана ВМФ, а с 1995 по 1997 год служил по контракту старшиной команды кораблевождения и зрительной связи.

После службы работал на разных предприятиях вахтовым методом. Контракт для прохождения службы в СВО заключил 25 апреля 2024 года. Служил наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании гвардии прапорщика.

Мужчину вспоминают как очень смелого, хорошего и отзывчивого человека, любящего сына и отца. У него остались родители и дочь. Прощание с погибшим состоится 23 июля в п. Нижний Лух.

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