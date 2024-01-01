В Пермском крае похоронят погибшего на СВО матроса Алексея Карандашова Поделиться Твитнуть

Алексей Карандашов / фото: vk.com/siva_official

В зоне специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 7 июля 2024 года при выполнении боевой задачи погиб житель Сивинского муниципального округа Прикамья Алексей Карандашов. Об этом сообщили в окружной администрации. Сообщение опубликовано на странице муниципалитета ВКонтакте.

Алексей родился 19 сентября 1983 года. На СВО матрос Карандашов служил гранатомётчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 24 июля в МБОУ «Екатерининская СОШ» (с. Серьгино, ул. Школьная, 2) с 11:00. Митинг начнётся в 12:00.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — говорится в сообщении властей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Лысьве и Чердыни 22 июля простятся с погибшими в ходе специальной военной операции Иваном Кобелевым и Александром Кондратьевым.

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