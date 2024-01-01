На СВО погибли военнослужащие из двух округов Прикамья В Лысьве и Чердыни простятся с Иваном Кобелевым и Александром Кондратьевым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Лысьвы Иван Кобелев. Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсетях.

Прощание с военнослужащим пройдёт 22 июля в Лысьве, в Соборе Троицы Живоначальной.

Обстоятельства смерти Ивана Кобелева местные власти не уточнили.

Кроме того, при выполнении боевых задач в зоне спецоперации на территории населённого пункта Кременная погиб уроженец Чердыни, младший сержант воинской части №11741 Александр Кондратьев.

Как и где он был убит, также не уточняется. О месте и дате прощания с младшим сержантом в Чердыни власти сообщат дополнительно.

Администрации обоих округов Прикамья выразили соболезнования родным и близким погибших.

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