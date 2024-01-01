Обвиняемого во взятках от руководства пермской «Телты» Вадима Шамарина оставили в СИЗО Он пробудет там до 22 октября Поделиться Твитнуть

фото: минобороны РФ

Бывшему замначальника Генштаба ВС РФ Вадиму Шамарину, обвиняемому в получении взятки в размере 36 млн руб., 235-й гарнизонный военный суд продлил арест на три месяца.

По данным издания «Коммерсантъ», суд оставил высокопоставленного военного в СИЗО до 22 октября.

В мае 2024 года Шамарин был задержан по обвинению в коррупции на 36 млн руб. Следствие считает, что гендиректор пермского завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина передали Шамарину 36 млн руб. за «увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

Ранее, в июне прошлого года, были также задержаны трое бывших руководителей «Телты» — Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина. Их арестовали в Москве и отправили под стражу в рамках уголовного дела о выполнении гособоронзаказа. Следствие узнало о фактах хищения при поставках телефонных аппаратов спецсвязи для нужд Минобороны РФ.

Как писал «Новый компаньон», 18 июня Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего руководителя и совладельца пермского завода «Телта» Игоря Морозова на продление срока ареста в СИЗО. В удовлетворении апелляции Морозову отказали.

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