Алёна Бронникова Экс-руководителя пермского завода «Телта» оставили в СИЗО Игоря Морозова подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Московский городской суд 18 июня рассмотрел апелляционную жалобу бывшего руководителя и совладельца пермского завода «Телта» Игоря Морозова на продление срока ареста в СИЗО. Как сообщили в суде Properm.ru, в удовлетворении апелляции Морозову было отказано.

Напомним, в июне прошлого года трое бывших руководителей «Телты» — Игорь Морозов, а также генеральный директор Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина — были задержаны в Москве и отправлены под стражу в рамках уголовного дела о выполнении гособоронзаказа. Следствие узнало о фактах хищения при поставках телефонных аппаратов спецсвязи для нужд Минобороны РФ.

В мае 2024 года также был задержан замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин, по обвинению в коррупции на 36 млн руб. Следствие считает, что Высоков и Гришина передали ему 36 млн руб. за «увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

По ходатайству следствия 28 мая Хамовнический районный суд продлил Морозову срок ареста на два месяца. Его защита утверждает, что он находится в СИЗО незаконно, и ему должна быть выбрана не связанная с лишением свободы мера пресечения, поскольку тяжесть предъявленного обвинения не может служить достаточным для этого основанием.

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