Зарина Ситдикова Суд отказал в иске к минагро на 509 млн рублей в деле о банкротстве пермского свинокомплекса Конкурсный управляющий не смог взыскать средства с региона Поделиться Твитнуть

фото: fpv.perm.ru

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Пермского края отказал конкурсному управляющему АО «Пермский свинокомплекс» в удовлетворении иска к министерству агропромышленного комплекса Прикамья. Об этом сообщается в telegram-канале суда.

Как писал «Новый компаньон» в феврале текущего года, в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности единственного акционера свинокомплекса — регионального минагро — обратился конкурсный управляющий Илья Зуйкин. Заявление было связано с признанием доказанными оснований для взыскания с ведомства 509 млн руб. по обязательствам организации в рамках статьи Закона о банкротстве.

Напомним, производственные мощности пермского свинокомплекса расположены в посёлке Майском Краснокамского городского округа. Собственником предприятия является Пермский край. В апреле 2022 года акционерное общество было признано банкротом.

В марте этого года Илья Зуйкин опубликовал на ЕФРСБ сообщение о том, что имущество свинокомплекса было продано за 247 млн руб. строительной компании «Дельта». А в начале текущего месяца крупнейшим кредитором организации вместо ПАО «Пермэнергосбыт» стало ООО «Армада» из Ханты-Мансийска.

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