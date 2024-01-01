Алёна Бронникова Конкурсный управляющий пермского свинокомплекса обратился в суд с иском к минагро Сумма требований составляет почти 500 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин направил в Арбитражный суд Прикамья иск к краевому министерству агропромышленного комплекса. Соответствующая информация появилась 16 февраля на сайте ЕФРСБ.

Согласно опубликованным данным, заявление связано с признанием доказанным наличие оснований для привлечения ведомства к субсидиарной ответственности по обязательствам организации в рамках статьи Закона о банкротстве. Сумма исковых требований составляет 488,79 млн руб.

Как сообщили в краевом минагро изданию «Коммерсантъ-Прикамье», позиция ответчика будет сформулирована после изучения всех материалов данного дела.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности региона — единственным учредителем предприятия является краевое минагро. Производственные мощности свинокомплекса расположены в посёлке Майском (Краснокамский городской округ). В апреле 2022 года АО было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб.

Весь производственно-технологический комплекс АО продаётся единым лотом. Ранее он уже несколько раз выставлялся на торги в форме открытого аукциона, но покупателей на актив так и не нашлось.

Последние торги были объявлены с 27 ноября 2023 года до 10 марта 2024 года. В декабре их остановили по жалобе ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», не согласившимся с утверждённым собранием кредиторов порядком продажи имущества. В январе Илья Зуйкин уведомил о возобновлении процедуры.





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