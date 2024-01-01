В Прикамье возобновляются торги по продаже АО «Пермский свинокомплекс» Условия торгов остаются прежними Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин 24 января сообщил об изменении объявления о проведении торгов имущественного комплекса предприятия.

«В период с 13 декабря 2023 года по 24 января 2024 года торги по продаже имущества АО «Пермский свинокомплекс» в составе лота №1 были приостановлены в порядке исполнения определения Арбитражного суда Пермского края от 11.12.2023 по делу №А50-17078/2021 о наложении обеспечительных мер. Определением Арбитражного суда Пермского края от 24.01.2024 по делу №А50-17078/2021 обеспечительные меры отменены, торги возобновлены», — говорится в информации, опубликованной на ЕФРСБ.

Напомним, торги проводятся в форме публичного предложения с 27 ноября 2023 года и до 10 марта 2024 года. Но в декабре их остановили по жалобе ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП). Общество не согласилось с утверждённым собранием кредиторов порядком продажи имущества.

ГМП, как один из кредиторов предприятия, согласился на стартовую цену торгов в размере 1,232 млрд руб., однако настаивал на снижении цены в 5% не через три дня, как было объявлено, а через семь. Таким образом, при продаже имущества методом публичного предложения цена успеет снизиться к марту только до 739 млн руб. По утверждённым условиям торгов минимальная цена продажи может составить 62 млн руб.

По данным источников издания «Коммерсантъ-Прикамье», близких к свинокомплексу, возобновление торгов связано с отзывом разногласий со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В картотеке банкротного дела АО «Пермский свинокомплекс» отзыв иска ещё не зафиксирован.

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