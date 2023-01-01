Олег Антонов Торги по продаже Пермского свинокомплекса приостановлены Один из кредиторов требует пересмотреть условия торгов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин сообщил о приостановлении торгов по продаже имущественного комплекса предприятия-должника. Как говорится в сообщении Зуйкина на ЕФРСБ, «торги приостанавливаются до момента вступления в законную силу судебного акта по заявлению ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП) о разрешении разногласий, возникших между кредиторами».

Как говорится в материалах дела, ГМП как один из кредиторов предприятия согласен на стартовую цену торгов в размере 1,232 млрд руб., однако настаивает на снижении цены в 5% не через три дня, как было объявлено, а через семь. Таким образом, при продаже имущества методом публичного предложения цена успеет снизиться только до 739 млн руб. По действовавшим до сих пор условиям торгов минимальная цена продажи могла бы составить 62 млн руб.

«Действия «Газпром межрегионгаз Пермь» как кредитора АО «Пермский свинокомплекс» направлены на максимальное удовлетворение финансовых требований кредиторов»,— пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в ГМП. По данным источников газеты, близких к свинокомплексу, цель газовиков — затянуть процесс продажи, потому что основной претендент на лот — АО «Агро-Альянс» — не готов платить за актив 700 млн руб.

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