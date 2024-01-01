Пермский свинокомплекс продан за 247 млн рублей Предприятие купила строительная компания «Дельта» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин опубликовал на ЕФРСБ сообщение о завершении торгов по продаже имущества должника. Победителем торгов признано ООО «СК «Дельта» — юридический адрес: Пермский МО, д. Хмели, ш. Космонавтов, 310, офис 12/1. Цена, предложенная участником торгов, составила 247 млн 250 тыс. руб.

В состав приобретённого лота вошли земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и ТМЦ, дебиторская задолженность.

Напомним, торги проводились в форме публичного предложения со снижением цены. Цена лота 27 ноября 2023 года составляла 1,2 млрд руб. и к 10 марта 2024 года могла упасть до 62 млн руб.

Единственным учредителем строительной компании «Дельта» является Элшан Гусейнов. Он же генеральный директор ООО. Гусейнов, как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», кроме того, является совладельцем холдинга «Дельта-Инвест» наряду с владельцем ГК «Уралподшипник-Пермь» Леонидом Панченко, Андреем Полозниковым, Инной Симоненковой, Маратом Рахимовым, арбитражным управляющим Виталием Бородулиным.

В 2022 году «Дельта Инвест» выиграл торги на право комплексного развития участка в деревне Паздерино (Пермский округ), он же планирует в Краснокамском округе построить логистический центр на бывших землях сельскохозяйственного предприятия «Труженик».

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности региона — единственным учредителем предприятия является краевое минагро. Производственные мощности свинокомплекса расположены в посёлке Майском (Краснокамский городской округ). В апреле 2022 года АО было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб.

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