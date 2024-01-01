Крупнейшим кредитором пермского свинокомплекса станет компания «Армада» «Пермэнергосбыт» продал долги предприятия Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вместо ПАО «Пермэнергосбыт» крупнейшим кредитором Пермского свинокомплекса станет «Армада» из Ханты-Мансийска, которая специализируется на оптовой торговле ломом и обработке отходов из лома.

Первым обратил внимание на переуступку долга «Коммерсантъ-Прикамье». Со ссылкой на данные банкротного дела издание сообщает, что в июне в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от ООО «Армада» о замене кредитора в реестре требований кредиторов должника по требованиям в общем размере 200,4 млн руб.

Обосновывая переуступку долга, в материалах дела указано, что ООО «Армада» является правопреемником кредитора на основании соглашения об уступке прав требования.

Компания «Армада» зарегистрирована в 2015 году. В прошлом году выручка компании составила 1,7 млрд руб., а чистая прибыль — 161,8 млн руб.

Напомним, в конце января стало известно , что возобновляются торги по продаже АО «Пермский свинокомплекс». При этом условия торгов остаются прежними.

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