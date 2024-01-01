В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Александра Губенко из Лысьвы Поделиться Твитнуть

Александр Губенко

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В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР в ходе ожесточённых боёв погиб житель Пермского края лысьвенец Александр Губенко. Об этом сообщила администрация муниципалитета в своих социальных сетях.

«Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написали чиновники. Обстоятельства гибели военнослужащего в информации не приводятся.

Прощание с бойцом состоится в среду, 17 июля, в соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2а) с 11.30.

Напомним, днём ранее в том же соборе прощались с другим жителем Лысьвы, погибшим на спецоперации, Сергеем Лыжиным. а 9 июля там же прошла церемония прощания с погибшим на СВО лысьвенцем Константином Коркиным. Местные власти также принесли соболезнования родным и близким военнослужащих, но где именно и как они погибли, не уточнили.

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