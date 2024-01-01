Зарина Ситдикова В Пермском крае простятся с погибшими в СВО жителями Лысьвы и Соликамска Их похоронят 9 июля Поделиться Твитнуть

В ходе проведения специальной военной операции скончались два уроженца Прикамья Константин Коркин и Дмитрий Галас. Информация об их гибели появилась на страницах администрации города Лысьвы и Соликамского городского округа ВКонтакте.

Оба бойца будут похоронены 9 июля.

Власти Лысьвы не уточнили подробности биографии Константина Коркина. В сообщении указано только то, что он погиб в ходе ожесточённых боёв. Прощание с ним состоится 11:30 в Соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2а).

Администрация Соликамского городского округа также не указала, когда и при каких обстоятельствах погиб на Украине их земляк Дмитрий Галас. Сообщается лишь, что прощание с ним начнётся в 10:00 в ДК завода «Урал», отпевание пройдёт в 11:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Боровой. После этого бойца похоронят на кладбище в Мишарино.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в СВО погиб монтажник Пермской ГРЭС из Добрянки Алексей Платонов.

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