На СВО погиб монтажник Пермской ГРЭС из Добрянки Его похоронят 9 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Добрянского городского округа

Администрация Добрянского городского округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели жителя Добрянки Алексея Платонова.

Он родился 17 апреля 1974 года в Свердловской области, в Верхней Салде. После окончания школы работал на титановом заводе.

В 2001 году Алексей переехал в Серов, где трудился на металлургическом заводе, а с 2014 года он жил Добрянке. Он работал монтажником на Пермской ГРЭС.

Известно, что 23 апреля этого года мужчина подписал контракт для прохождения военной службы в зоне проведения спецоперации. Он служил там гранатометчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона, 22 мая уже погиб.

У погибшего остались остались жена, дочки, сын и внуки.

Прощание состоится 9 июля в 11:00 в ДК имени Ладугина.

Администрация Добрянского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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