Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае восемь пляжей признаны пригодными для купания Один пляж получил сертификат о несоответствии санитарным нормам Поделиться Твитнуть

Пляж

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На сегодняшний день восемь оборудованных пляжей в Пермском крае признаны пригодными для отдыха и купания и соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом в ходе прямого эфира на странице Пермского края ВКонтакте рассказала главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора Эльвира Миншакирова.

По её словам, проверка воды и песка пляжей на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам носит заявительный характер: хозяйствующий субъект, желающий использовать пляж для отдыха и купания, должен обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось о пяти пляжах, прошедших проверку: пляжи на Каме в районе села Усть-Качка, в районе автомоста в Перми, на Сылве у посёлка Новые Ляды, на Мотовилихинском пруду, а также городской пляж в Чайковском.

Один пляж получил сертификат о несоответствии санитарно-эпидемиологическим нормам: это пляж на Каме в районе КамГЭС.

Напомним, в Прикамье в этом году работает 15 оборудованных пляжей: в Перми на Каме в районе КамГЭС и в районе автомоста на правом берегу, на Сылве в Новых Лядах, на Мотовилихинском пруду, в Добрянке ниже профилактория «Уральская Венеция», два пляжа в Демидково, пляж на курорте Усть-Качка, четыре пляжа в Кунгуре на Сылве, пляжи на Тимкинском пруду в Гамово, в Осе и Чайковском.

В ходе прямого эфира заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Вадим Арамилев напомнил, что оборудованными считаются пляжи, где есть мусоросборники, туалеты, шезлонги и зонтики, а также работают спасатели. При этом участники прямого эфира напомнили, что даже на оборудованном пляже купание может быть не рекомендовано, если пляж не прошёл сертификацию Роспотребнадзора. В то же время нет административных мер запрета для тех людей, которые решили искупаться на несертифицированном или необорудованном пляже, но они делают это на свой страх и риск, за их безопасность никто ответственность не несёт.

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