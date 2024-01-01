Пляж на КамГЭС в Перми вновь не прошёл проверку Роспотребнадзора Всего в Пермском крае пригодны для отдыха у воды пять мест Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

В пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора сообщили, что специалисты ведомства продолжают лабораторный мониторинг воды и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

По данным на 21 июня, ведомство выдало пять санитарно-эпидемиологических заключений о том, что проверенные места рекреации соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Речь идёт о пляже на Каме в Усть-Качке, на Сылве в Новых Лядах, на Каме в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду и на пляже на Каме в Чайковском.

При этом зона рекреации на КамГЭС, где каждый год отдыхают пермяки, пока не пригодна для отдыха по санитарным нормам.

Напомним, ранее, 14 июня, Роспотребнадзор выдал разрешение четырём объектам: пляж на Каме в районе курорта «Усть-Качка», а также пляжи в Перми: на Сылве у п. Н. Ляды, на Каме в районе автомоста и у Мотовилихинского пруда. На тот момент проверку не прошла зона рекреации в районе КамГЭС в Перми.

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