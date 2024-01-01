Пляж на КамГЭС в Перми не смог пройти проверку Роспотребнадзора Четыре пляжа в Пермском крае соответствуют санитарным нормам Поделиться Твитнуть

Пляж камГЭС

Анна Брюханова

По результатам исследования проб воды и почвы, взятых в предназначенных для отдыха у воды и купания местах в Пермском крае, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам, по состоянию на 14 июня 2024 года, выдано четырём объектам в регионе — эта пляж на Каме в районе курорта «Усть-Качка» , а также пляжи в Перми: на р. Сылва у п. Н. Ляды, на р. Кама в районе автомоста и у Мотовилихинского пруда. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Выдано одно заключение о не соответствии места рекреации санитарно–эпидемиологическим требованиям. Проверку не прошла зона рекреации в районе КамГЭС в Перми.

В ведомстве отметили, что пробы воды и почвы взяты ещё на десяти пляжах (в местах отдыха у воды) Пермского края, но заключения пока не готовы, пробы находятся в работе. Речь идёт о трёх пляжах в Добрянском округе: ниже профилактория «Уральская Венеция», у санатория «Демидково» №1 и 2; о четырёх пляжах на Сылве в районе Кунгура: на ул. Воровского, 1 и 10, на ул. Труда и в районе Машзавода; а также о пляжах Осы, Чайковского и на Тимкинском пруду в Гамово.

В Роспотребнадзоре напомнили, что водный объект допускается для использования в целях купания только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений.

За сезон санитарные врачи будут неоднократно брать пробы воды и почвы в районе пляжей. Всего планируется выполнить более 200 таких исследований. На сегодняшний день отобрано 29 проб воды водоемов (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 8 проб) и 18 проб почвы (все соответствуют гигиеническим нормативам).

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