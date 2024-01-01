Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Муниципалитеты Прикамья, где нет пляжей, собираются штрафовать Летом 2024 года в крае будет работать 15 оборудованных мест отдыха у воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в Пермском крае планируется открыть 15 оборудованных мест отдыха на воде. Это на один больше, чем в прошлом году и на девять больше, чем в 2022-м. Об этом сообщил 28 мая на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Пермскому краю Вадим Арамилев.

Официальные пляжи в Пермском крае работают в Чайковском, Добрянском и Пермском округах, в нынешнем году добавился ещё пляж в Берёзовском округе, появившийся благодаря реконструкции набережной пруда в Берёзовке.

По словам специалиста, наличие оборудованных мест отдыха на воде — профилактика несчастных случаев, связанных с купанием в водоёмах. В 2023 году таких происшествий с человеческими жертвами в Пермском крае было 40, среди погибших — восемь детей. По словам Вадима Арамилева, все эти несчастные случаи произошли на необорудованных пляжах. При этом, по мнению представителя МЧС, пляжная инфраструктура в регионе развивается непростительно медленно: из года в год Пермский край занимает последние места в Приволжском федеральном округе по количеству мест организованного отдыха на воде.

Главам муниципальных образований было рекомендовано оборудовать на каждой территории не меньше одного места организованного отдыха на воде, однако, по данным МЧС, в 39 муниципалитетах такие работы не ведутся, несмотря на то, что во многих населённых пунктах проходят благоустроительные мероприятия на набережных.

Вадим Арамилев предложил до 24 июня полностью благоустроить существующие пляжи, а до 31 июля отчитаться о проведении работ по оборудованию пляжей в тех муниципалитетах, где их пока нет.

Губернатор Пермского края поддержал докладчика: «В чём сложность с организацией пляжей? Песок золотой надо завезти, поэтому это очень дорого?» Поскольку главы муниципалитетов в ответ промолчали, Дмитрий Махонин поручил администрации губернатора провести проверку, почему не исполняется решение Совета глав муниципальных образований, а министерству финансов Пермского края — найти возможность со следующего года снимать финансовые средства с тех муниципалитетов, где эта работа не будет проведена.

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