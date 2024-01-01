Елена Синица
В Прикамье названы пять мест для безопасного отдыха на водоёмах
Роспотребнадзором исследовано 40 проб воды водоемов
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По данным на 27 июня, Роспотребнадзор назвал пять пляжей Перми, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В их числе: пляжи на Каме в районе села Усть-Качка, в районе автомоста в Перми, на Сылве у посёлка Новые Ляды, Мотовилихинский пруд и городской пляж в Чайковском.
Управление выдало одно заключение о несоответствии нормам зоны рекреации в районе КамГЭС. В целом исследовано 40 проб воды водоёмов (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 14 проб, по санитарно-химическим показателям 3 пробы) и 40 проб почвы (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 9 проб).
Ведомство рекомендует купаться только в разрешённых местах, не допускать попадания воды в полость рта, не оставлять после себя мусор. Кроме этого, не рекомендуется отдыхать на пляже и купаться с домашними животными.
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