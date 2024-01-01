Елена Синица В Прикамье названы пять мест для безопасного отдыха на водоёмах Роспотребнадзором исследовано 40 проб воды водоемов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 27 июня, Роспотребнадзор назвал пять пляжей Перми, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В их числе: пляжи на Каме в районе села Усть-Качка, в районе автомоста в Перми, на Сылве у посёлка Новые Ляды, Мотовилихинский пруд и городской пляж в Чайковском.





Управление выдало одно заключение о несоответствии нормам зоны рекреации в районе КамГЭС. В целом исследовано 40 проб воды водоёмов (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 14 проб, по санитарно-химическим показателям 3 пробы) и 40 проб почвы (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 9 проб).





Ведомство рекомендует купаться только в разрешённых местах, не допускать попадания воды в полость рта, не оставлять после себя мусор. Кроме этого, не рекомендуется отдыхать на пляже и купаться с домашними животными.

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