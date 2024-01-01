Скоростную трассу М-12, участок которой строят в Прикамье, продлят до Тюмени Работы запланированы на 2025 год Поделиться Твитнуть

Трасса М-12

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Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 Москва—Екатеринбург до Тюмени. Работы запланированы в 2025 году. Об этом Хуснуллин сообщил журналистам 16 июля на открытии Северного обхода Твери, пишет РИА Новости.

«Мы идём от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идём до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска», — рассказал зампред.

Напомним, часть трассы М-12 (участок «Восток» от Казани до Екатеринбурга) проходит по территории Пермского края — это 93 км дороги в Чернушинском и Октябрьском округах. Её начали возводить в январе 2023 года, а завершить должны к концу 2024 года. Это будет платная четырёхполосная трасса, расчётная скорость движения по которой составит 120 км/ч.

В июне Пермский край с рабочим визитом посетил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках визита он совершил облёт строящейся скоростной трассы М-12 «Восток».

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