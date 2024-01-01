Зарина Ситдикова Прикамье в ходе осмотра трассы М-12 посетил зампред правительства Марат Хуснуллин Губернатор Пермского края доложил ему о реализации инфраструктурных проектов Поделиться Твитнуть

Пермский край с рабочим визитом посетил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, в ходе личной встречи они обсудили строительство трассы Пермь—Екатеринбург. Губернатор Пермского края также доложил, как в регионе реализуется программа по расселению аварийного жилья.

«Являемся одним из регионов-лидеров в стране по темпам расселения и занимаем третье место по объёмам ликвидации аварийного жилья… Марат Шакирзянович также отметил хорошие темпы развития региона в части ввода нового жилья и дорожного строительства», — отметил Дмитрий Махонин.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, Пермский край Марат Хуснуллин посетил во время облёта строящейся скоростной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга.

Напомним, протяжённость автомагистрали составит около 800 км. Она затрагивает территории четырёх регионов России: Татарстана, Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. В Прикамье проходит 93 км трассы. Дорога пересекает Чернушинский и Октябрьский округа. Это будет четырёхполосная трасса, расчётная скорость движения по которой составит 120 км /ч. На дороге предусмотрено девять мостов, 12 путепроводов и девять экодуков для диких животных.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в июне Пермь могут посетить несколько представителей федерального правительства. Они приглашены на V международный форум «Умный город».

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