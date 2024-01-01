Алёна Бронникова В июне Пермь посетят федеральные министры Они приглашены на Международный форум «Умный город» Поделиться Твитнуть

Максут Шадаев

Иван Петров

В июне Пермь ожидает приезд представителей федерального правительства. На V международный форум «Умный город», который пройдёт в столице Прикамья 13-15 июня, приглашены министры, вице-премьеры, полномочный представитель президента РФ в ПФО, депутат Госдумы.

Как сообщается на сайте минстроя Пермского края, среди почётных гостей форума ожидаются заместители председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Также на форум приедут министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и др.

Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» проводится минстроем России с 2019 года. В этом году событие состоится на площадке КВЦ «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59) под девизом «Умный город — строим вместе!». Участники обсудят актуальные тренды и инновации, направленные на достижение целей устойчивого развития регионов.

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