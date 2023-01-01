Началось строительство скоростной автодороги на юге Пермского края
Трассу Дюртюли—Ачит должны сдать в эксплуатацию в 2024 году
Началось строительство новой скоростной дороги Дюртюли—Ачит, которая пройдёт по Республике Башкортостан, Пермскому краю и Свердловской области. Из 275 км трассы по территории Прикамья будет уложено 92 км дорожного полотна.
Как сообщили в краевом минтрансе, на объекте начались работы по устройству основного хода, временных дорог и строительных городков, идёт заготовка строительных материалов. Также завершено устройство временных мостов на реках Атер и Емашка.
В Пермском крае дорога с четырьмя полосами движения будет возводиться на территории Чернушинского и Октябрьского округов.
В числе основных объектов на участке Дюртюли—Ачит в Пермском крае планируется возведение двух транспортных развязок, а также 13 путепроводов, 8 мостов и 10 экодуков тоннельного типа.
Эксплуатация дороги предусматривается на платной основе.
Застройщик — Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Генеральный проектировщик участка в Пермском крае — ООО «Горка».
Трасса Дюртюли—Ачит станет частью скоростной автодороги М-12 Москва—Казань с продолжением до Екатеринбурга. Завершить её строительство планируют в 2024 году.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что проект участка платной скоростной трассы в Пермском крае прошёл госэкспертизу.
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