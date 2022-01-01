Проект участка платной скоростной автодороги в Пермском крае прошёл госэкспертизу Строительство должно завершиться в 2024 году Поделиться Твитнуть

Очередные этапы (2 и 3) строительства трассы М-12 Москва—Казань с продолжением до Екатеринбурга на участке Дюртюли—Ачит получили положительные заключения Главгосэкспертизы России. Речь идёт об участках магистрали в Пермском крае (140-232 км) и Свердловской области (232-275 км).

В Пермском крае дорога будет возводиться по нормам IБ категории с четырьмя полосами движения. Строительство пройдёт на территории Чернушинского и Октябрьского округов.

«В числе основных объектов на участке Дюртюли—Ачит в Пермском крае планируется возведение двух транспортных развязок, а также 13 путепроводов, 8 мостов и 10 экодуков тоннельного типа, длина каждого из них около 16 м. Местоположение экодуков назначено в местах миграции диких животных в соответствии со сведениями, полученными от Минприроды Пермского края и охотхозяйств», — сообщил главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Василий Орнатский.

В Свердловской области трасса пройдёт по территории Красноуфимского и Ачитского муниципальных округов. Здесь планируется строительство пяти мостов и семи путепроводов. Именно в Свердловской области трасса пересечётся с автодорогой Р-242 Пермь—Екатеринбург — их свяжет транспортная развязка.

Эксплуатация дороги предусматривается на платной основе.

Застройщик — Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Генеральные проектировщики — ООО «ГОРКА» (участок в Пермском крае) и АО ДСК «АВТОБАН» (участок в Свердловской области).

Скоростная автодорога М-12 Москва—Казань с продолжением до Екатеринбурга должна связать крупнейшие промышленные агломерации Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов и станет частью маршрута Европа—Западный Китай. Завершить строительство планируют в 2024 году.

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