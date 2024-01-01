В Перми на месте бывшего авторынка на улице Островского началось благоустройство На этой территории сделают тротуар и разобьют газон Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

На месте бывшего авторынка на ул. Николая Островского в Перми начались работы по созданию тротуара и газона. Ранее на этом участке власти обещали жителям сделать сквер.

Подрядная организация уже установила бордюрный камень и засыпала участок будущего тротуара щебнем. Скоро начнётся асфальтирование.

Как рассказал «Новому компаньону» депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников, все работы по благоустройству планируется сделать до конца лета.

Осенью прошлого года в пресс-службе городской администрации заявили, что пока утверждённый проект по преобразованию территории не реализован, а в перспективе этот участок будет благоустроен в рамках текущего содержания. В частности, чиновники пообещали привести в порядок газоны, пешеходную зону и установить лавочки.

В мэрии тогда пояснили, что реализацию проекта тормозят судебные тяжбы по земельному участку на ул. Островского в районе выезда на ул. Белинского. Только после судебных решений начнутся проектно-изыскательские работы.

Напомним, кирпичное здание авторынка «Островский», где находились магазины автотоваров, снесли в октябре 2022 года. Городские власти выкупили участок земли и здание авторынка в рамках стартовавшей в 2019 году программы по изъятию в муниципальную собственность частной недвижимости в центральной части Перми.

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