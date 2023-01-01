Территорию снесённого авторынка в Перми благоустроят в 2024 году Газоны и пешеходную зону приведут в порядок в рамках текущего содержания Поделиться Твитнуть

снос авторынка на ул. Островского

Максим Артамонов

Глава Перми Эдуард Соснин посетил территорию по ул. Островского, 93, где ранее был авторынок, а теперь должна появиться полноценная зона отдыха (концепцию разрабатывал городской институт территориального планирования). Рынок снесли ещё осенью 2022 года, однако благоустройство территории до сих пор не проведено.

Как передаёт пресс-служба мэрии, в результате осмотра участка чиновники приняли решение: пока утверждённый проект не реализован, благоустроить это место в рамках текущего содержания, а именно — привести в порядок газоны, пешеходную зону и установить лавочки. Работы намечены на 2024 год.

Напомним, в октябре на пленарке Пермской городской думы депутаты поднимали вопрос о судьбе будущего сквера на месте авторынка. Тогда заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов заявил, что реализацию проекта тормозят судебные тяжбы по земельному участку на ул. Островского в районе выезда на ул. Белинского. Только после решения данного вопроса начнутся проектно-изыскательские работы, пояснил чиновник.

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