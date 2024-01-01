Глава СК ждёт доклад о ходе расследования убийства ребёнка в Перми
Следователи уже провели обыск в квартире подозреваемой
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 9-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в чемодане на мусорке в центре Перми. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Сегодня следователи также опубликовали оперативное видео осмотра жилища, в котором было совершено убийство мальчика. Ранее была установлена личность подозреваемой. Следствие полагает, что это 34-летняя жительница Перми, а потерпевший девятилетний ребёнок был её сыном.
Сейчас правоохранители устанавливают её местонахождение.
Напомним, в ночь на 12 июля в Перми на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов по ул. Монастырской был найден чемодан с телом мальчика. Страшную находку обнаружил один из жителей города. На теле ребёнка были колото-резаные ранения и признаки удушья.
В тот же день следком по региону возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего, а прокуратура взяла на контроль ход расследования. Позже Следственный комитет опубликовал записи с городских видеокамер, на которых видно, как чемодан, в котором было найдено тело ребёнка, по центральным улицам города везёт девушка.
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