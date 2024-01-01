Алёна Бронникова СКР Прикамья опубликовал видео с чемоданом, в котором было найдено тело ребёнка Личности убитого и подозреваемого в совершении преступления устанавливаются Поделиться Твитнуть

СУ СК РФ по Пермскому краю опубликовало видео с чемоданом, в котором 12 июля в Перми было найдено тело ребёнка. Ведомство также обнародовало записи с городских видеокамер, на которых видно, как этот чемодан по центральным улицам города везёт девушка.

В данный момент следователи продолжают работу по установлению личности убитого и лица, причастного к совершению преступления. В пресс-службе краевого СКР также отмечают, что распространившаяся в соцсетях информация о задержании подозреваемой девушки недостоверна.

Чемодан с телом мальчика нашли около 4 часов утра 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов по ул. Монастырской в Перми. Страшную находку обнаружил один из жителей города, по его словам, убитому на вид шесть-восемь лет. На теле ребёнка колото-резаные ранения и признаки удушья.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Следователи и полицейские проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.

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