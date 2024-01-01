Алёна Бронникова Подозреваемой в убийстве мальчика из Перми оказалась его мать Местонахождение женщины устанавливается Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми установили личность подозреваемой в убийстве ребёнка, тело которого было найдено 12 июля в чемодане. Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили, что ей является мать убитого мальчика.

«Следствием установлено, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница Перми. Потерпевший девятилетний ребёнок являлся сыном подозреваемой», — информирует пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи совместно с криминалистами проводят оперативно-разыскные мероприятия, устанавливают местонахождение женщины. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр жилища матери и убитого мальчика. Следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Как писал ранее «Новый компаньон», чемодан с телом мальчика нашли около 4 часов утра 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов по ул. Монастырской в Перми. Страшную находку обнаружил один из жителей города. На теле ребёнка были колото-резаные ранения и признаки удушья.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Следственный комитет позже опубликовал записи с городских видеокамер, на которых видно, как чемодан, в котором было найдено тело ребёнка, по центральным улицам города везёт девушка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.