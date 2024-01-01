Алёна Бронникова Для театра «У Моста» в Перми ищут новую сцену В отремонтированном здании бывшего ВКИУ обнаружен ряд недочётов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми начали поиск новой площадки для новой сцены театра «У Моста». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По результатам техобследования бывшего ДК ВКИУ краевым управлением госэкспертизы был выявлен ряд недочётов. Без их устранения разместить здесь вторую сцену театра невозможно. Согласно заключению, в помещении отсутствуют противодымные системы защиты, светопроёмы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата, лестничные отсеки не соответствуют требованиям, а само здание не оборудовано для маломобильных групп населения.

При этом мнения экспертов расходятся. Одни полагают, что провести необходимые работы и адаптировать здание под нужды театра можно при дополнительном финансировании. Другие уверены, что альтернативным вариантом размещения новой сцены может стать один из цехов завода им. Шпагина.

В июле прошлого года департамент культуры и молодёжной политики Перми согласовал с собственником помещений по ул. Окулова, 5 условия аренды для размещения сцены театра «У Моста». Договор заключался на один год с возможностью продления, при этом ремонт и подготовка новой сцены должны быть выполнены за счёт собственника. Дореволюционное здание по ул. Куйбышева, 11 также остаётся за театром, и спектакли планировалось играть на обеих сценах. Более масштабные постановки руководство учреждения хотело перенести на большую площадку, а камерные оставить на старой.

В ноябре сообщалось, что первые постановки на новой сцене состоятся уже весной, затем срок открытия отложили до 1 июня. В апреле 2024 года начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин, отчитываясь перед депутатами, заявил, что на новой площадке продолжаются ремонтные работы, но договор ещё не подписан.

В мае стало известно, что в здании недостаточно эвакуационных выходов, и в связи с этим пермские власти приостановили переговоры об аренде театром имущественного комплекса. Переговоры остановились из-за позиции театра, руководство которого считает, что помещение на 500 мест, которое на четвёртом этаже оборудуют владельцы здания, сложно запустить в эксплуатацию из-за требований Госпожнадзора, так как в здании всего один эвакуационный выход.

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