Театр «У Моста» в Перми рискует потерять вторую сцену Переговоры с собственниками нового помещения поставлены на паузу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

У пермского театра «У Моста» возникли сложности с арендой бывшего клуба ПВКИУ (ул. Окулова, 5) для второй сцены: в зале, который планируется использовать для постановок, недостаточно эвакуационных выходов. В связи с этим пермские власти приостановили переговоры об аренде театром имущественного комплекса клуба. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В 2003 году, когда ПВКИУ было расформировано, здание общей площадью 4,2 тыс. кв. м не экс­плуатировалось и перешло в частные руки. Сейчас оно принадлежит предпринимателям Игорю Пестову и Татьяне Бердичевской.

По данным издания, переговоры остановились из-за позиции театра, руководство которого считает, что помещение на 500 мест, которое на четвёртом этаже оборудуют владельцы здания, сложно запустить в эксплуатацию из-за требований Госпожнадзора. Это связано с тем, что в помещении всего один эвакуационный выход.

Напомним, в июле прошлого года департамент культуры и молодёжной политики Перми согласовал с собственником помещений на ул. Окулова условия аренды для размещения сцены театра «У Моста». Договор заключался на один год с возможностью продления. Собственники должны отремонтировать помещение и подготовить сцену за свой счёт. Новый зал будет рассчитан на 500 зрителей.

В то же время дореволюционное здание по ул. Куйбышева, 11 остаётся за театром, и спектакли планировалось играть на обеих сценах. При этом более масштабные постановки руководство учреждения культуры хотело перенести на большую площадку, а камерные оставить на старой.

В ноябре прошлого года стало известно, что первые постановки на ул. Окулова состоятся уже весной. «У Моста» планировал открыть новую сцену премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. затем срок открытия новой сцены отложили до 1 июня.

В апреле этого года начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин, отчитываясь перед депутатами, заявил, что на новой площадке продолжаются ремонтные работы, но договор ещё не подписан.

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