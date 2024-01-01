Избитый в Перми дрессировщик Игорь Корчагин не узнаёт дочерей У мужчины атрофирована большая часть мозга Поделиться Твитнуть

Фото: CircusLOVE

Супруга дрессировщика Игоря Корчагина, которого в прошлом году избили сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП), рассказала, что он не узнаёт своих младших дочерей и он больше не сможет заниматься цирковым искусством.

По данным издания «КП-Пермь», которое пообщалось с его супругой Евгенией, после происшествия в Перми у артиста начались серьёзные проблемы со здоровьем, и сейчас он инвалид второй группы.

При этом физически Игорь Корчагин полностью восстановился — он ходит, разговаривает, узнает жену, и старшую дочь, а также некоторых друзей.

«Бывает, я называю ему имя друга и спрашиваю, помнит ли он его. Он утвердительно кивает и даже рассказывает кое-что про него, а когда мы звоним этому другу по видеосвязи, он его не признает. Не узнает он и младших дочерей», — пояснила Евгения.

Она добавила, что большая часть мозга у артиста атрофирована, поэтому он больше не сможет выступать. За Корчагиным ухаживают близкие родственники, а из Большого московского цирка, где он работал в последние годы, его уволили.

Как ранее писал «Новый компаньон», на этой неделе Мотовилихинский районный суд Перми осудил бывшего сотрудника ЧОПа Самандара Исмаилова, который жестоко избил артиста, на пять лет колонии за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Напомним, дрессировщик Игорь Корчагин, который приехал на гастроли в Пермь, попал в реанимацию ГКБ им. Тверье 3 июля прошлого года после потасовки артистов с сотрудниками ЧОПа в общежитии Пермского цирка. Одного из охранников, уроженца Киргизии Самандара Исмаилова, задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце августа прошлого года Корчагина перевели из реанимации в обычную палату, а затем пострадавшему начали проводить курс реабилитации после интенсивной терапии. После полученной черепно-мозговой травмы у Корчагина наступили необратимые изменения, которые затрудняют его восстановление.

В октябре дрессировщика перевезли в больницу Москвы.

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