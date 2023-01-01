Максим Артамонов Дрессировщика Игоря Корчагина перевезли в больницу Москвы Ему потребуется длительная реабилитация Поделиться Твитнуть

Фото: CircusLOVE

Артист Игорь Корчагин, которого летом избили в общежитии Перми, доставлен в Москву. Об этом сообщает telegram-канал CircusLOVE.

По данным источника, сейчас продолжается лечение дрессировщика, а в дальнейшем потребуется долгая реабилитация.

«Двигательные функции сохранены, может сам ходить (недолго из за слабых мышц), есть проблемы с провалами памяти», — говорится в сообщении.

Игорь Корчагин попал в реанимацию ГКБ им. Тверье 3 июля после потасовки артистов с сотрудниками ЧОПа в общежитии Пермского цирка. Одному из охранников, уроженцу Киргизии Самандару Исмаилову было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Его задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце августа гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что Игорь Корчагин пошёл на поправку. Тогда же Корчагина перевели из реанимации в обычную палату, а затем пострадавшему артисту начали проводить курс реабилитации после интенсивной терапии. После полученной черепно-мозговой травмы у Корчагина наступили необратимые изменения, которые затрудняют его восстановление.

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