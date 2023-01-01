Избитого в Перми дрессировщика Игоря Корчагина переводят из реанимации в палату Поделиться Твитнуть

Игорь Корчагин / фото: тг-канал Э. Запашного

Дрессировщик Игорь Корчагин, госпитализированный в Перми после избиения, пошёл на поправку. Об этом в своей telegram-канале сообщил Эдгар Запашный.

Он рассказал, что получил хорошие новости от главврача клиники. По его словам, Корчагина уже переводят из реанимации в обычную палату, далее мужчину ждёт лечение в отделении реабилитации. «Игорь ест, пьёт сам, объем движений в конечностях хороший, слабость в левой руке», — рассказал медик, добавив, что дышит пациент свободно, кислородная поддержка ему не требуется.

«Конечно, ему еще предстоит долгий путь до выздоровления, но я искренне счастлив, что мы можем лечить на международном уровне!», — добавил главврач.

Напомним, Игорь Корчагин попал в реанимацию ГКБ им. Тверье 3 июля после потасовки артистов с сотрудниками ЧОПа в общежитии Пермского цирка. Одному из охранников, уроженцу Киргизии Самандару Исмаиилову было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Он задержан сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.