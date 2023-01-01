Максим Артамонов Подозреваемому в избиении артиста цирка в Перми предъявлено обвинение Сейчас он находится в СИЗО Поделиться Твитнуть

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В Перми предъявлено обвинение сотруднику ЧОПа, уроженцу Киргизии Самандару Исмаиллову в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику цирка Игорю Корчагину. Исмаиллова задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее о задержании подозреваемого написал в своём telegram-канале Эдгард Запашный. Он сообщил, что охранника задержали в Киргизии и под конвоем оперативников перевозят в Пермь для последующих следственных действий.

Напомним, 2 июля сотрудники ЧОПа прибыли в общежитие Пермского цирка будто бы по вызову о нарушении общественного порядка. Между охранниками и постояльцами завязалась потасовка, чоповцы применили спецсредства (дубинки) и открыли стрельбу из газовых пистолетов. Во время происшествия серьёзно пострадал дрессировщик Игорь Корчагин. Сейчас артист лежит в реанимации в ГКБ им. Тверье, он в коме. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое общеопасным способом).

После этого 20-летнего Исмаиллова объявили в международный розыск. После инцидента драки в отеле он покинул страну.

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