Задержан охранник пермского ЧОПа Самандар Исмаиилов, подозреваемый в избиении артиста цирка Дрессировщик находится в коме Поделиться Твитнуть

Самандар Исмаиилов / фото: тг-канал Zапашный

Охранник пермского ЧОПа Самандар Исмаиилов, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений дрессировщику Игорю Корчагину, задержан. Об этом со ссылкой на источник в минтербезе Пермского края сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее сотрудника пермского ЧОПа 20-летнего уроженца Кыргызстана Самандара Исмаиилова объявили в международный розыск. Сообщалось, что после инцидента он покинул страну.

Напомним, 2 июля сотрудники ЧОПа прибыли в общежитие Пермского цирка будто бы по вызову о нарушении общественного порядка. Между охранниками и постояльцами завязалась потасовка, чоповцы применили спецсредства (дубинки) и открыли стрельбу из газовых пистолетов. Во время происшествия серьёзно пострадал дрессировщик Игорь Корчагин. Сейчас артист лежит в реанимации в ГКБ им. Тверье. Он в коме. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое общеопасным способом).

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