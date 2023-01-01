Сотрудник пермского ЧОПа, избивший известного артиста цирка, объявлен в международный розыск Молодой человек скрывается в Кыргызстане Поделиться Твитнуть

Самандар Исмаиилов / фото: тг-канал Zапашный

Сотрудника пермского ЧОПа 20-летнего уроженца Кыргызстана Самандара Исмаиилова объявили в международный розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России.

Его подозревают в избиении в Перми известного дрессировщика Игоря Корчагина. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое общеопасным способом).

Выяснилось, что Исмаиилов — профессиональный спортсмен, кандидат в мастера спорта по самбо. После инцидента он покинул страну.

«Сначала он добрался на машине до Екатеринбурга, а оттуда самолётом улетел в Кыргызстан, — рассказал изданию «КП-Пермь» замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов. — Он (Исмаиилов — ред.) заочно арестован. У следствия уже имеется ряд доказательств его вины — это и видеозаписи, на которых подозреваемый наносит удар Корчагину по голове, и показания свидетелей».

Напомним, 2 июля сотрудники ЧОПа прибыли в общежитие Пермского цирка будто бы по вызову о нарушении общественного порядка. Между охранниками и постояльцами завязалась потасовка, чоповцы применили спецсредства (дубинки) и открыли стрельбу из газовых пистолетов. Во время происшествия серьёзно пострадал дрессировщик Игорь Корчагин. Сейчас артист лежит в реанимации в ГКБ им. Тверье. Он в коме.

Ситуацию с избиением в Перми известного артиста сразу же прокомментировал генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. По его мнению, произошедшее — «бандитская разборка». Он также выложил несколько видео с кадрами конфликта. После происшествия Запашный позвонил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, который сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. Также в Пермь от Росгосцирка отправилась делегация для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему артисту.





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