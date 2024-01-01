В Перми на пять лет осудили охранника, избившего дрессировщика Игоря Корчагина Уроженец Киргизии Самандар Исмаилов будет отбывать наказание в колонии общего режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению Мотовилихинского районного суда Перми бывшего сотрудника ЧОПа признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Речь идёт об уроженце Киргизии Самандаре Исмаилове, котрый летом прошлого года жестоко избил артиста цирка Игоря Корчагина. Исмаилова осудили на 5 лет колонии.

Как сообщили в пресс-службе полиции Прикамья, он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, дрессировщик Игорь Корчагин, который приехал на гастроли в Пермь, попал в реанимацию ГКБ им. Тверье 3 июля после потасовки артистов с сотрудниками ЧОПа в общежитии Пермского цирка. Одного из охранников, уроженца Киргизии Самандара Исмаилова, задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце августа прошлого года гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что Игорь Корчагин пошёл на поправку. Тогда же Корчагина перевели из реанимации в обычную палату, а затем пострадавшему начали проводить курс реабилитации после интенсивной терапии. После полученной черепно-мозговой травмы у Корчагина наступили необратимые изменения, которые затрудняют его восстановление.

В октябре дрессировщика перевези в больницу Москвы.

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