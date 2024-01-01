Алёна Бронникова Дочка ПСБ стала совладельцем застройщика ЖК «Новый Звёздный» в Перми Доля «БСК-Развитие» теперь принадлежит «ПСБ-Свой дом» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Алексей Бураков ФРПК"

Дочерняя организация Промсвязьбанка, выделившего финансирование на строительство ЖК для сотрудников промпредприятий в пермском микрорайоне Новые Ляды, стала совладельцем спецзастройщика «Новый Звёздный». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания ООО «ПСБ-Свой дом» приобрела 51% доли в уставном капитале. Изменения внесены 1 июля.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков отмечает реализацию банком большого количества программ по поддержке сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом, по словам директора СЗ «Новый Звёздный» Вадима Пиддуды, проектно-строительные работы ЖК идут по графику.

«Работники двигателестроительных предприятий, которые являются нашими зарплатными клиентами, получат возможность улучшить свои жилищные условия и купить квартиры в ЖК "Новый Звёздный" по ценам ниже рыночных в рамках программы банка по строительству жилья», — цитирует издание Клепикова.

Новый ЖК будет построен для сотрудников промышленных предприятий, в том числе комплекса АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК-Пермские моторы», которые реализуют в Новых Лядах проект «Технополис «Новый Звёздный». Предприятия заключили трёхстороннее соглашение с краевым Агентством инвестиционного развития и ООО «Новый Звёздный».

Концепция развития территории кластера «Новый Звёздный» со строительством жилья, возведением образовательного центра нового формата, дошкольных учреждений и другой инфраструктуры для сотрудников «Протон-ПМ» была разработана КРПК по поручению правительства региона. Площадь жилой застройки составит 22 тыс. кв. м, в четырёх домах разместится более 1,7 тыс. жителей. Срок окончания работ — 2026 год. Директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов в апреле 2023 года заявил, что застройщик уже получил финансирование от банка ПСБ в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников оборонной отрасли.

В декабре проект получил положительное заключение экспертизы. Возведением домов занимается ООО «Специализированный застройщик «Новый Звёздный», учреждённое в 2021 году Корпорацией развития Пермского края (КРПК) и московским ООО «БСК-Развитие», которому принадлежал 51% доли в уставном капитале.

ООО «ПСБ-Свой дом» зарегистрировано в октябре 2023 года. По информации РИА «Новости», ПСБ учредил холдинговую компанию «ПСБ-Свой дом» для осуществления проектной работы в рамках программы строительства жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников гособоронзаказа.

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