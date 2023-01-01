Алёна Бронникова Проект ЖК в Новых Лядах для сотрудников промпредприятий получил заключение экспертизы В «Новом Звёздном» планируют построить к 2025 году четыре дома Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Алексей Бураков ФРПК"

Проект строительства многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне Новые Ляды в Перми получил 14 декабря положительное заключение экспертизы. По информации на сайте ЕГРЗ, сведения были включены в реестр 15 декабря.

Возведением домов займётся ООО «Новый Звёздный», учреждённое в 2021 году Корпорацией развития Пермского края (КРПК) и московским ООО «БСК-Развитие» как специализированный застройщик. Проектную документацию подготовило ООО «СЗ «БСК-Развитие».

По поручению правительства региона КРПК разработала концепцию развития территории кластера «Новый Звёздный» со строительством жилья, возведением образовательного центра нового формата, дошкольных учреждений и другой инфраструктуры для сотрудников «Протон-ПМ». Предполагается, что площадь жилой застройки в Новых Лядах составит 22 тыс. кв. м, в четырёх домах средней этажности разместится более 1,7 тыс. жителей. Директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов говорил в апреле о том, что застройщик уже получил финансирование от банка ПСБ в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников оборонной отрасли. К строительству планировалось приступить к концу года. В августе началась подготовка к работам, срок окончания работ — 2025 год.

Новый ЖК будет построен для сотрудников промышленных предприятий, в том числе комплекса АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК-Пермские моторы», которые реализуют в Новых Лядах проект «Технополис «Новый Звёздный». Предприятия заключили трёхстороннее соглашение с краевым Агентством инвестиционного развития и ООО «Новый Звёздный».

ООО «СЗ «БСК-Развитие» входит в группу АО «Мосметрострой». Занимается с 2007 года строительством жилых и нежилых зданий. В том числе, спортивных, транспортных, духовных объектов, офисных и торговых центров, а также жилых комплексов. Согласно данным, опубликованным на сайте организации, в Перми ООО также занимается реализацией проекта строительства многофункциональной спортивной арены в районе ДКЖ.





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